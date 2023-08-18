Sejumlah ruas jalan di Jakarta ramai lancar pada Jumat (18/8/2023), usai perayaan HUT ke-78 RI. Hal terpantau di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Lalu lintas yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Barat terpantau ramai lancar. Untuk lalu lintas di Bundaran Hotel Indonesia (HI) juga tidak ada kemacetan yang signifikan.

Sejumlah polisi berjaga di sejumlah titik untuk mengamankan lalu lintas. Suasana HUT ke-78 RI masih terasa, di mana sejumlah titik bendera Merah Putih masih terpasang.

Sebelumnya, perayaan HUT ke-78 RI pada Kamis (17/8/2023) dilakukan di dua lokasi. Yakni di Istana Merdeka dan Monumen Nasional (Monas).

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

