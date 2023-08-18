Tiga penghuni hotel di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, ditemukan tewas Jumat (18/8) dini hari. Mereka sebelumnya sempat terjebak di dalam kamar saat kebakaran yang melanda hotel tersebut.

Petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan proses identifikasi awal terhadap 3 korban tewas tersebut.

Kebakaran diduga terjadi dari sebuah sofa yang berada di lantai dua. Petugas langsung memasang garis polisi di area hotel tersebut.

Petugas Damkar sendiri sempat kesulitan mengevakuasi para penghuni hotel. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah 20 unit mobil Damkar diterjunkan.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

