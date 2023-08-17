Jika pergi ke Vietnam, wajib untuk menjajal wisata Cam Thanh Coconut Village atau Coconut Tour Hoi An. Terletak di pinggiran Kota Hoi An, Vietnam, Coconut Village menyajikan wisata susur sungai Thu Bon. Pengunjung menyusuri sungai dengan Quay Thung, perahu yang terbuat dari bambu, berkapasitas 3 orang

Saat naik perahu, wisatawan dimanjakan dengan pemandangan hutan nipah atau hutan pohon air kelapa. Di tengah perjalanan, akan ada atraksi pendayung, yang akan memutar perahu hingga 90 derajat.

Di tengah sungai, penumpang diajak berkaraoke selama 10-15 menit. Karaoke dipandu warga lokal, lengkap dengan peralatan sound system. Untuk menjajal tur susur sungai di Coconut Village ini, hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp152 ribu per orang.

Dijadikan objek wisata sejak 2016, kawasan Sungai Thu Bon ini dulunya merupakan tempat persembunyian tentara. Saat perang lawan Amerika Serikat pada 1945 - 1975, mereka menggunakan Quay Thung untuk bersembunyi di hutan pohon nipah.

Reporter: Andhika Khoirul Huda

Produser: Dinda Elita

(fru)

