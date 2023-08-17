Pembalap asal Jepang, Haruki Noguchi meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan parah di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok. Insiden tersebut terjadi pada balapan Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023, Minggu (13/8/2023).

Pembalap 22 tahun itu turun di kelas Asia Superbike (ASB) 1000 cc. Haruki Noguchi dinyatakan meninggal usai menjalani perawatan intensif selama 4 hari di Rumah Sakit Umum, NTB.

(mhd)

