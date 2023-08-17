Kodam Hasanuddin dan Pemprov Sulsel menggelar pemecahan rekor MURI. Rekornya menggelar sujud syukur kemerdekaan dengan peserta terbanyak. 64 ribu orang terlibat dalam pemecahan rekor MURI itu, Rabu (16/8).
Sujud syukur disertai pula dengan zikir bersama peringatan hari kemerdekaan. Acara dihadiri Forkopimda dari tiga provinsi di Sulawesi.
Selain mecahkan rekor Indonesia, sujud syukur juga memecahkan rekor dunia.
Kontributor: Syahrul Adyaksa
Produser: B.Lilia Nova
