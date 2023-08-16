Mikel Arteta memberikan kado spesial untuk kakek David Raya, tepat pada hari perkenalan cucunya sebagai kiper baru Arsenal.

Pria berusia 91 tahun itu diberikan jersey bernama punggung Joaquin. Arsenal membuat sambutan hangat untuk rekrutan baru yang didatangkan dari Brentford ini. Kiper timnas Spanyol ini dipinjam selama semusim dengan opsi permanen 27 juta poundsterling.

