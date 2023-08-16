...

Tendangan Jarak Jauh Lionel Messi Bawa Inter Miami Tembus Final Piala Liga 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 12:26 WIB
Lionel Messi mencetak gol tendangan jarak jauh spektakuler saat membawa Inter Miami tumbangkan Philadelphia Union 4-1 di semifinal Piala Liga 2023.
 
Messi melepas tembakan dari jarak 30 meter untuk menggandakan keunggulan The Herons. Tambahan gol ini membuat Messi kian kokoh memuncaki daftar top skor dengan 9 gol.
 
Inter Miami sudah unggul cepat sejak menit ke-3 melalui Josef Martinez, Jordi Alba (45+3') dan David Ruiz (84') kemudian melengkapi pesta kemenangan.
 
Hasil ini membuat Inter Miami akan tampil di final menghadapi Nashville SC.
 
 
Penulis Naskah: Andika Gesta
