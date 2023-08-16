Untuk menekan polusi udara di Jakarta, DPRD DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) selama 2 bulan. Hal itu dikatakan ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi usai menerima audiensi dari sejumlah aktivis lingkungan bernama Koalisi Ibu Kota.

Menurutnya penerapan WFH akan dioptimalkan dalam jangka pendek ini. Pada penyelenggaraan KTT ASEAN, ia juga memberikan imbauan kepada perusahan swasta agar menerapkan WFH bagi karyawannya.

Berdasarkan data IQAir dan Nafas Indonesia, kualitas udara di kawasan Jabodetabek dan Bandung kerap masuk kategori tidak sehat. Polusi udara yang melanda belakangan ini menempatkan warga dalam keadaan bahaya.

(mhd)

