Kemarau panjang membuat sumur kering dan meresahkan warga. Keresahan itu dirasakan warga Desa Tanjunglanjut, Muarojambi, Jambi.

Sudah hampir dua bulan kemarau membuat sumber air mengering. Puluhan sumur di daerah itu sudah tidak memiliki air.

Warga terpaksa mengambil air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan, jarak yang ditempuh sangat jauh dari kediaman warga.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

