Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku kelas 4 SD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.

Ironisnya perbuatan bejaT pelaku dilakukan berulang-ulang, dengan mengikat korban saat rumah sedang sepi.

Korban menceritakan peristiwa tersebut ke salah satu guru nya di sekolah yang langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi.

Pelaku berhasil ditangkap dilokasi tempatnya bekerja di Desa Bendi, Kecamatan Buay Rawan, Oku Selatan, Sumsel tanpa perlawanan.

Kontributor: Teddy Hendrawan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News