Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 78, Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta bersama Polda Metro Jaya menggelar bersih-bersih Sungai Ciliwung di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara

Kegiatan ini ini diikuti oleh Pangdam Jayakarta Mayjend Muhamad Hasan bersama Kapolda Irjen Pol Karyoto dan sejumlah pejabat utama.

Menelusuri Sungai Ciliwung selama setengah jam, Pangdam dan Kapolda menemukan dan mengambil sejumlah sampah plastik yang mengapung.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

