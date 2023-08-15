...

Jelang HUT RI ke-78, Pangdam Jayakarta dan Kapolda Metro Jaya Bersih-Bersih Sungai

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 18:15 WIB
Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 78, Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta bersama Polda Metro Jaya menggelar bersih-bersih Sungai Ciliwung di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara 
 
Kegiatan ini ini diikuti oleh Pangdam Jayakarta Mayjend Muhamad Hasan bersama Kapolda Irjen Pol Karyoto dan sejumlah pejabat utama. 
 
Menelusuri Sungai Ciliwung selama setengah jam, Pangdam dan Kapolda menemukan dan mengambil sejumlah sampah plastik yang mengapung. 
 
