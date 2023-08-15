...

Ridwan Kamil Pamit sebagai Gubernur saat Senam Massal di Kota Bogor

Ervan David, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 16:45 WIB
A A A
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Walikota Bogor, Bima Arya mengikuti senam massal bersama warga di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat
 
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil Juga berpamitan kepada warga Kota Bogor setelah 5 tahun menjadi Gubernur Jawa Barat.
 
Ridwan Kamil juga mengungkapkan dirinya menyayangi warga Bogor, lewat sejumlah infrastruktur yang dibangunnya
 
Diketahui, masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang.
 
Kontributor: Ervan David 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

