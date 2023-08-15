Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Walikota Bogor, Bima Arya mengikuti senam massal bersama warga di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil Juga berpamitan kepada warga Kota Bogor setelah 5 tahun menjadi Gubernur Jawa Barat.
Ridwan Kamil juga mengungkapkan dirinya menyayangi warga Bogor, lewat sejumlah infrastruktur yang dibangunnya
Diketahui, masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang.
Kontributor: Ervan David
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
