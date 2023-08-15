...

Breaking News: Shane Lukas Dituntut 5 Tahun Penjara!

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 16:24 WIB
Jaksa penuntutu umum (JPU) menuntut terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Shane Lukas dengan hukuman 5 tahun penjara. Shane Lukas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan turut serta tindak pidana penganiayaan berencana secara bersama-sama sebagaimana melangar Pasal 353 ayat 2 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya, rekan Shane, Mario Dandy Satriyo telah dituntut 12 tahun penjara. 
 
Reporter: Ari Sandita
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

