...

Sidang Gugatan Panji Gumilang Terhadap Ridwan Kamil Digelar

Ervan David, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 16:11 WIB
A A A
Sidang perdana gugatan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang terhadap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Negeri Bandung Selasa (15/8) siang
 
Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan berkas ini, majelis hakim menawarkan mediasi bagi penggugat dan tergugat.
 
Kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan proses gugatan akan menunggu hasil dari tim mediasi.
 
Sementara itu pihak Panji Gumilang menyatakan akan tetap pada gugatannya namun juga turut menunggu hasil dari tim mediasi. 
 
Kontributor: Ervan David
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

