Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyerahkan pesawat C-130 J Hercules unit ketiga kepada TNI Angkatan Udara.

Serah terima pesawat dengan tail number A-1343 ini dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), M Herindra kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI A. Gustaf Brugman

Saat ini, 3 dari 5 pesawat buatan Lokcheed Martin ini sudah ada di Indonesia dan akan ditempatkan di Skadron Udara 31, Lanud Halim Perdanakusuma.

Pesawat angkut berat ini nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai pelaksanaan tugas TNI AU, hingga pengamanan VIP

