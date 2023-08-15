...

Kementerian Pertahanan Serahkan Pesawat Hercules C-130J ke TNI Angkatan Udara

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 15:20 WIB
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyerahkan pesawat C-130 J Hercules unit ketiga kepada TNI Angkatan Udara. 
 
Serah terima pesawat dengan tail number A-1343 ini dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), M Herindra kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI A. Gustaf Brugman
 
Saat ini, 3 dari 5 pesawat buatan Lokcheed Martin ini sudah ada di Indonesia dan akan ditempatkan di Skadron Udara 31, Lanud Halim Perdanakusuma.
 
Pesawat angkut berat ini nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai pelaksanaan tugas TNI AU, hingga pengamanan VIP
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Kristi Suryokusumo

(rns)

