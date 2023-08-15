Pelaku dugaan penganiayaan dua pemuda komunitas vespa hingga tewas ditangkap. Pelaku bernama Lucky alias Kebo sempat kabur ke wilayah Gunung Sindur, Bogor. Kini pelaku langsung dibawa polisi melalui Bandara Sultan Thaha Jambi

Menurut keterangan, kejadian berawal dari seorang cewek yang diduga pacar pelaku. Diduga cemburu, pelaku emosi dan ingin memukul ceweknya. Korban mencoba untuk melerai, namun pelaku tak terima hingga terjadi penganiayaan

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira Aulia W

