Pelaku Pembunuhan 2 Pemuda Komunitas Vespa Dibekuk

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 14:15 WIB
Pelaku dugaan penganiayaan dua pemuda komunitas vespa hingga tewas ditangkap. Pelaku bernama Lucky alias Kebo sempat kabur ke wilayah Gunung Sindur, Bogor. Kini pelaku langsung dibawa polisi melalui Bandara Sultan Thaha Jambi 
 
Menurut keterangan, kejadian berawal dari seorang cewek yang diduga pacar pelaku. Diduga cemburu, pelaku emosi dan ingin memukul ceweknya. Korban mencoba untuk melerai, namun pelaku tak terima hingga terjadi penganiayaan
 
Kontributor: Azhari Sultan Jambi 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

