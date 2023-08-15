Tim SAR menemukan kakak adik pengemudi mobil pikap tewas. Awalnya mobil masuk jurang dengan sungai berarus deras, Senin (14/8). TKP di kawasan Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat

Tim SAR dibantu warga menyusuri Sungai Palo Banda, Jorong Ngungun. Korban Dayat (26) ditemukan hanyut delapan kilometer dari lokasi awal. Korban kedua Yola (22) ditemukan sekitar dua kilometer dari TKP awal

Kontributor: Wahyu Sikumbang

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News