Presiden Jokowi menganugerahi tanda kehormatan kepada 18 orang di Istana Negara, Senin (14/8/2023). Tanda kehormatan yang diberikan adalah Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Jasa Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Jasa Pratama dan Bintang Jasa Naraya.

Dari 18 nama tersebut, ada nama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Iriana menerima Bintang Republik Indonesia Adipradana atas jasanya memajukan sejumlah bidang yang bermanfaat bagi negara.

NAMA PENERIMA TANDA KEHORMATAN:

Bintang Republik Indonesia Adipradana

-Iriana, Istri Presiden RI Joko Widodo.

Bintang Mahaputera Adipradana

- Wury Estu Handayani

- Anggota Komisi Yudisial, Sukma Violetta

- Wakil Ketua MK, Saldi Isra

Bintang Mahaputera Utama

- Anggota Komisi Yudisial, Joko Sasmito

Bintang Mahaputera Pratama

- Mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar

Bintang Mahaputera Nararya

- Wishnutama Kusubandio

Bintang Jasa Utama

- Anggota Komisi Yudisial bidang SDM, Sumartoyo

- Penasihat Senior Menteri LHK bidang Kerja Sama Internasional, Makarim Muhidisomo

- Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana

- Staf Khusus Presiden, Sukardi Rinakit

- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey

Bintang Jasa Pratama

- Duta Besar, Wakil Staff RI di UNEP, Soeharjono Satromiharjo

- Guru Besar Manajemen Lingkungan UNDIP, Prof Sudharto Prawoto Hadi

- Peneliti Ahli Utama BRIN, Prof Edvin Aldrian

Bintang Jasa Nararya

- Ki Mohamad Amir Sutaarga

Bintang Budaya Parama Dahrma

- Budayawan Tjokorda Gde Agung Sukawati

- Seniman Kebudayaan dan Pendidikan, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Joyokusumo

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News