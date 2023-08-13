Madura United berhasil menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-0 pada laga pekan kedelapan Liga 1 2023/2024, di Stadion Gelora Bangkalan, Minggu (13/8/23) malam.

Dua gol kemenangan Laskar Sape Kerrab diborong oleh striker asal Brasil, Junior Brandao pada menit 38 dan 48'.

Macan Kemayoran sebenarnya bisa kedudukan melalui titik penalti.

Sayangnya, tendangan penalti Marko Simic dapat diblok oleh kiper Madura United, Wawan Hendrawan.

Kemenangan ini membuat Madura United kembali naik ke puncak klasemen dengan mengoleksi 16 poin dari delapan laga.

Sementara, Persija harus turun ke peringkat lima dengan koleksi 12 poin.

(fru)

