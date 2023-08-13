...

Resmi Ditunjuk Jadi Kapten Baru Tottenham Hotpsur, Son Heung-min : Terhormat Bisa Pimpin Klub Besar

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 13 Agustus 2023 14:19 WIB
Son Heung-min menjadi kapten baru Tottenham Hotspur mulai kompetisi 2023-2024. Pemain asal Korea Selatan itu menggantikan kapten sebelumnya, Harry Kane yang hengkang ke Bayern Munich.
 
Ditunjuknya Sonny sebagai kapten diikuti dengan James Maddison dan Cristian Romero yang menjabat sebagai wakil kapten. Ini merupakan rekor baru dalam karier penyerang 31 tahun tersebut Son tercatat menjadi pemain Asia pertama yang menjabat ban kapten di Spurs.
 
