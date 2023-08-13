Virzha turut menjadi pengisi acara di konser DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/8/2023).

Lagu pembuka yang dibawakan Virzha adalah lagu 'Dewi'. Lewat lagu ini, Virzha mengajak penonton bernyanyi bersama dengannya.

Sontak Gelora Bung Karno ramai dengan gemuruh lantunan lagu 'Dewi'. Tak hanya tampil menyanyikan lagu 'Dewi'.

Virzha sukses menghibur penonton dengan lagu 'Perempuan Paling Cantik Di Negeriku Indonesia' dan 'Risalah Hati'.

(mhd)

