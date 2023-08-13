Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melepas ratusan pelari di gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah, Minggu (13/8/2023). Tampak sang istri Siti Atikoh Supriyanti hadir di tengah-tengah para pelari. Usai melepas para pelari, Ganjar menyusul para pelari lainnnya.

Kegiatan ini sendiri merupakan Lomba Lari 10K Jateng untuk memperingati HUT RI ke-78 dan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 350 ASN Pemprov Jateng, berbagai komunitas lari, dan masyarakat ambil bagian dalam Jateng Anniversary Run.

Dalam Pesannya, Ganjar menggelorkan semangat berolahraga pada masyarakat.

