Operator Crane Tewas Terjepit, Proses Evakuasi Berlangsung Dramatis

Iskandar Nasution, Jurnalis · Minggu 13 Agustus 2023 08:41 WIB
Beginilah detik-detik crane terguling dan menewaskan operator bernama Harianto (56). Kejadian berawal saat crane menaiki truk di depan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. 
 
Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena terjepit di ruang kemudi. Dua crane dan petugas Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi korban. 
 
Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit guna diautopsi.
 
Kontributor: Iskandar Nasution
Produser: Akira Aulia W

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

