Beginilah detik-detik crane terguling dan menewaskan operator bernama Harianto (56). Kejadian berawal saat crane menaiki truk di depan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak.

Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena terjepit di ruang kemudi. Dua crane dan petugas Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi korban.

Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit guna diautopsi.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Akira Aulia W

(fru)

