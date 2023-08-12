Titi DJ menjadi salah satu bintang tamu yang ditunggu-tunggu di The 90's Festival. Para remaja lawas hingga kalangan Gen Z menantikannya membawakan lagu-lagu hits miliknya.

Tiba-tiba, Titi muncul di hadapan penonton sebagai malaikat bersayap. Sepasang sayap bewarna putih terpasang di busana Titi DJ, menjadikannya seolah bidadari. Penonton tersihir oleh aksi panggung Titi DJ yang melantunkan lagu Sang Dewi.

Beberapa lagu lain yakni Jangan Berhenti Mencintaiku, Bahasa Kalbu, dan Tak Akan Ada Cinta Yang Lain juga dibawakan. Titi mengaku, mulanya ia enggan memakai sayap karena merasa berlebihan.

Namun setelah seluruh pemain band juga diminta memakai sayap, dia mantap naik ke atas panggung dengan sayap.

Reporter: Melati Pratiwi

Produser: Dinda Elita

(fru)

