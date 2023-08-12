Ribuan penonton Concert Orchestra Harmoni Cinta di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, Jumat (11/8) terpaku. Mereka terpukau melihat penampilan talenta dari puluhan musisi dari Sukabumi Violin Community.

Tidak hanya dari Sukabumi, penonton juga datang dari berbagai kota di Indonesia. Konser yang rutin digelar setiap tahun oleh Sukabumi Violin Community ini digagas kembali oleh Rumah Inspirasi Musik 'Alus Pisan' dan Polres Sukabumi Kota.

Acara ini sengaja digelar sebagai wadah unjuk kebolehan dalam memainkan violin dan alat musik lainnya. Selain itu, acara digelar sebagai persiapan Violin Community untuk lomba di tingkat Internasional.

Kontributor: Dharmawan Hadi

Produser: Dinda Elita

