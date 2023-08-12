...

Progres Stasiun Kereta Cepat di Halim Hampir Rampung

Ikhsan Permana SP , Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 21:00 WIB
Masyarakat yang akan menggunakan kereta cepat dari Stasiun Halim bisa menggunakan bus TransJakarta. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi.
 
Pihak KCIC sudah berdiskusi dengan jajaran direksi TransJakarta dan sudah melakukan kesepakatan. Terkait dengan koridor yang akan dioperasikan, KCIC akan menyesuaikan dengan TransJakarta.
 
Selain TransJakarta, Stasiun KCIC Halim juga bisa diakses dengan menggunakan LRT Jabodebek. Skybride yang menghubungkan Stasiun KCIC Halim dengan Stasiun LRT sudah siap difungsikan. Progres pembangunan Stasiun Halim secara keseluruhan sudah mencapai 98%.
 
Kontributor: Ikhsan Permana SP
Produser: Dinda Elita

(fru)

