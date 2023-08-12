...

Usai Tabrak Pemotor hingga Tewas, Sopir Truk Kabur

Hasnugara, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 20:30 WIB
Diduga gagal menyalip, pengendara sepeda motor tewas di Jl Raya Mauk, Kec. Sepatan, Tangerang, Banten. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Sepatan menuju Tangerang pada Sabtu (12/8).
 
Dari arah yang sama, truk diduga menabrak korban hingga tewas di lokasi kejadian. Usai kecelakaan, pengemudi truk melarikan diri.
 
Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Sepatan menuju Tangerang dan arah sebaliknya, macet panjang.
 
Sementara kasus kecelakaan tersebut kini ditangani Unit Lakalantas Polres Metro Tangerang Kota.
 
Kontributor: Hasnugara
Produser: Dinda Elita

(fru)

