Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima (PKK) di sepanjang Jalan Daan Mogot, Kalideres. PKL ini berjualan di atas trotoar tanpa adanya surat izin.
Petugas melakukan penindakan dengan pembogkaran paksa tenda-tenda para pedagang.
Salah satu pedagang yang mengatakan hanya bisa pasrah lantaran dirinya mengaku bersalah telah berjualan di atas trotoar tanpa adanya izin.
Reporter : Rizki Faluvi
