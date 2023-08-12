Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima (PKK) di sepanjang Jalan Daan Mogot, Kalideres. PKL ini berjualan di atas trotoar tanpa adanya surat izin.

Petugas melakukan penindakan dengan pembogkaran paksa tenda-tenda para pedagang.

Salah satu pedagang yang mengatakan hanya bisa pasrah lantaran dirinya mengaku bersalah telah berjualan di atas trotoar tanpa adanya izin.

Reporter : Rizki Faluvi

