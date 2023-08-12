...

Warga Jombang Sedot Air dari Kedalaman 50 Meter demi Dapatkan Air Bersih

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 07:42 WIB
Beginilah cara warga Desa Marmoyo, Jombang, Jatim, mendapatkan air bersih. Cuaca ekstrem membuat warga mengalami krisis air bersih. Akibatnya debit air di sumur-sumur mereka mulai menipis. 
 
Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa harus menyedot air dari kedalaman 50 meter menggunakan mesin. Mesin penyedot juga harus dipompa atau dikocok terus-menerus secara manual. 
 
Hal ini dilakukan supaya air dari dasar sumur bisa naik dan keluar. Sebab jika hanya menggunakan mesin penyedot saja, air dari dalam sumur ini tak bisa keluar karena terlalu dalam. 
 
Kontributor: Mukhtar Bagus
Produser: Dinda Elita

(fru)

