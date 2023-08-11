Presiden Jokowi menerima delegasi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Sekretaris Jenderal OECD Cormann mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dalam melakukan langkah reformasi pada sejumlah bidang guna memperkuat perekonomian nasional.

Presiden berharap proses keanggotaan Indonesia di OECD dapat berjalan dengan baik dan cepat.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

