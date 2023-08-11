...

Gibran Yakin Elektabilitas Ganjar Naik Setelah Cawapresnya Diumumkan

Ary Wahyu Wibowo, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 22:58 WIB
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo bakal naik saat Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) pasangannya diumumkan. Elektabilitas Ganjar pada bulan Januari 2023 sebesar 43,1%, Bulan Mei turun menjadi 38,1%, Bulan Juni berhasil rebound menjadi 43,2%, namun Bulan Juli turun menjadi 41,6%.
 
Gibran mengakui PDIP harus mengejar ketertinggalan elektabilitas dan dirinya optimis PDIP akan mampu mengejar ketertinggalan.
 
Kontributor: Ary Wahyu Wibowo & Septyantoro

(fru)

