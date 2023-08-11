...

Pasien Asal Sabang Dirujuk dengan Kapal Nelayan ke Aceh, ASDP Minta Maaf

Taufan Mustafa, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 22:20 WIB
Pasien remaja yang sedang sakit harus dirujuk ke RS di Banda Aceh dengan menaiki perahu nelayan. Pasien tersebut terpaksa menggunakan perahu nelayan untuk menyeberang dari Pulau Sabang ke Banda Aceh karena tertinggal Kapal Feri.
 
Sebelumnya, pasien tersebut terlambat tiba di Pelabuhan Balohan Sabang, pihak keluarga telah meminta kapal untuk kembali, namun dicegah oleh salah satu petugas ASDP yang kini telah dinonaktifkan.
 
Kontributor: Taufan Mustafa
Produser: Hendra Kambil

(fru)

Berita Terkait

