Kemarau panjang yang melanda Bogor dan sekitarnya membuat debit air di Bendung Katulampa berada diketinggian 0 cm, Kamis(10/8). Petugas pengendali Bendung Katulampa memastikan debit air menurun drastis sejak Juni lalu.

Debit air yang dapat dikelola tinggal tersisa 4.000-7.000 liter per detik. Krisis debit air membuat pasokan air baku untuk kepentingan masyarakat turun drastis.

Krisis air di Bendung Katulampa diprediksi akan berlangsung hingga musim penghujan tiba sekitar bulan September.

