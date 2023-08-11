...

Tangan Siswi SMKN Gunung Putri Terjepit Mesin Penggiling saat Praktik Pengolahan Jahe

Cahyat Supriatna, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 20:15 WIB
Tangan seorang siswi SMKN 1 Gunung Putri terjepit mesin penggiling saat melakukan praktik pembuatan olahan jahe. Korban diduga menggunakan tidak spatula saat proses penggilingan dan tanpa sengaja jarinya masuk ke dalam mesin penggilingan.
 
Proses evakuasi dilakukan tim rescue damkar menggunakan sejumlah alat, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Pihak Sekolah mengaku bertanggungjawab atas peristiwa tersebut mulai dari pengobatan hingga masa depan siswi tersebut.
 
Kontributor: Cahyat Supriatna

(fru)

