Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengungkapkan dampak dari modernisasi, salah satunya saat ini sebanyak 52% orang Korea Selatan tidak beragama. Padahal, dahulu mayoritas penduduk Korea Selatan memeluk agama Buddha. Hal itu diungkapkan Wapres saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Tahun 2023, Jumat (11/8/2023).

Oleh karena itu, Wapres mendorong adanya mujahid dakwah digital untuk mengantisipasi dampak negatif dari modernisasi.

