Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual di beberapa Pesantren. Dia mengingatkan kepada oknum Kiai untuk tidak mencoreng nama Pesantren. Hal ini disampaikan Wapres pada Rapat Kerja Nasional Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Tahun 2023, Jumat (11/8/2023).

Wapres mengatakan bahwa oknum Kiai yang melakukan pelecehan seksual tidak pantas disebut sebagai Kiai. Wapres pun meminta agar IPI ikut menjaga keamanan para santri di Pesantren.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan



