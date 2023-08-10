Mitsubishi meluncurkan model terbarunya XForce pada ajang GIIAS 2023, di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (10/8). Untuk pertama kalinya Mitsubishi mengeluarkan mobil SUV kompak.

Berkapasitas 5 tempat duduk, XForce mengusung desain SUV autentik dengan karakter stylish dan robust.

Mobil yang dirancang khusus untuk jalanan di Indonesia ini,

dijual mulai Rp379.900.000.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Andika Gesta

(rns)

