Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto resmi membuka GIIAS 2023. Dalam kunjungannya, ia mengklaim industri otomotif Indonesia lebih besar daripada Jepang.

Airlangga menyebut industri otomotif tidak hanya sektor manufaktur tapi juga perdagangan. Kapasitas industri otomotif Indonesia berada di peringkat 11 dunia.

Jumlah produksi mencapai 1,1 juta, dengan target ekspor 500 ribu dan jumlah tenaga kerja langsung mencapai 4 juta.

Reporter: Tangguh Yudha

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News