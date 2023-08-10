Agenda uji coba Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga turut diramaikan oleh kehadiran sederet artis tanah air. Bersama sejumlah menteri, gubernur dan artis, Jokowi mencoba LRT Jabodebek dari Stasiun LRT Jatimulya Bekasi hingga Dukuh Atas pada 10 Agustus 2023.

Deretan Menteri yang tampak mendampingi Jokowi yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan deretan artis tanah air yang hadir antara lain Nirina Zubir, Reisa Broto Asmoro, Cak Lontong, Chelsea Islan, Ayu Dewi, Widi AB3, Lukman Sardi, Desta, Candil.

(mhd)

