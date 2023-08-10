...

Jadi Titik Kumpul Unjuk Rasa, Ribuan Buruh Long March dari Perempatan Cempaka Putih

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2023 13:13 WIB
A A A
Sejumlah elemen buruh dari beberapa wilayah di Jakarta melakukan penyekatan akses jalan di perempatan Cempaka Putih, Kamis (10/8) 
 
Tampak ratusan pengendara motor berkumpul di perempatan lampu merah. Akibatnya bagian tengah jalan yang ditutup terhambat. Puluhan bus Trans Jakarta juga tertahan di jalurnya 
 
Diketahui, ribuan massa akan melakukan aksi di Istana Merdeka untuk menyuarakan penolakan terhadap UU Ciptaker, Kamis (10/8)
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Akira Aulia W

(rns)

