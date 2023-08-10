Sejumlah elemen buruh dari beberapa wilayah di Jakarta melakukan penyekatan akses jalan di perempatan Cempaka Putih, Kamis (10/8)

Tampak ratusan pengendara motor berkumpul di perempatan lampu merah. Akibatnya bagian tengah jalan yang ditutup terhambat. Puluhan bus Trans Jakarta juga tertahan di jalurnya

Diketahui, ribuan massa akan melakukan aksi di Istana Merdeka untuk menyuarakan penolakan terhadap UU Ciptaker, Kamis (10/8)

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News