Capres Ekuador, Fernando Villavicencio, ditembak mati, Rabu (9/8). Villavicencio ditembak saat kampanye partai politik Movimiento Construye.
Kampanye digelar di sebuah sekolah di utara Ibu Kota Quito. Kematian Fernando dikonfirmasi Presiden Ekuador, Guillermo Lasso.
Sebelumnya sang capres sempat menerima ancaman pembunuhan. Hari ini Kamis, (10/8) terduga pelaku disebutkan telah tertangkap.
Reporter: Ahmad Islamy Jamil
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow