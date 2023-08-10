...

Ngeri! Capres Ekuador Ditembak Mati saat Kampanye di Sekolah

Ahmad Islamy Jamil, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2023 13:30 WIB
Capres Ekuador, Fernando Villavicencio, ditembak mati, Rabu (9/8). Villavicencio ditembak saat kampanye partai politik Movimiento Construye.
 
Kampanye digelar di sebuah sekolah di utara Ibu Kota Quito. Kematian Fernando dikonfirmasi Presiden Ekuador, Guillermo Lasso.
 
Sebelumnya sang capres sempat menerima ancaman pembunuhan. Hari ini Kamis, (10/8) terduga pelaku disebutkan telah tertangkap.
 
Reporter: Ahmad Islamy Jamil
Produser: B.Lilia Nova

