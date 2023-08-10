...

Gegara Tak Diberi Dana Bantuan untuk Rayakan HUT RI, 4 Warga Rusak Gerbang Rumah Dokter

Jimi Irawan, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2023 12:01 WIB
Beginilah aksi brutal kawanan pemuda yang merusak pagar gerbang rumah dokter. Kejadian terjadi di Kelurahan Kotabumi Selatan, Lampung Utara 
 
Aksi dipicu amarah warga karena tidak diberi uang sumbangan untuk kegiatan HUT RI. Khoirul, penjaga rumah dokter melihat aksi tersebut terkejut. Kejadian brutal ini pun langsung dilaporkan ke Polres Lampung Utara. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP.
 
Kontributor: Jimi Irawan 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

