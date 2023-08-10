Beginilah aksi brutal kawanan pemuda yang merusak pagar gerbang rumah dokter. Kejadian terjadi di Kelurahan Kotabumi Selatan, Lampung Utara

Aksi dipicu amarah warga karena tidak diberi uang sumbangan untuk kegiatan HUT RI. Khoirul, penjaga rumah dokter melihat aksi tersebut terkejut. Kejadian brutal ini pun langsung dilaporkan ke Polres Lampung Utara. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP.

Kontributor: Jimi Irawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

