Video berdurasi 0.56 detik ini viral di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Mobil dinas nopol BG 44 HZ warna hitam nekat melintasi jalan yang baru dicor. Mobil dinas itu diduga milik Kadis Pemuda dan Olahraga Pemkot Lubuklinggau.
Akibat mobil nekat melintas, jalan yang belum kering itu rusak. Video direkam oleh pekerja proyek pembangunan jalan. Peristiwa terjadi di Jalan Desa S Kerto Sari, Purwodadi, Musi Rawas, Sumsel. Pekerja sempat melarang mobil lewat, namun pengemudi tetap melintas.
Kontributor: Faizal Agustiawan
Produser: B.Lilia Nova
