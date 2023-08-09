...

Suporter Meninggal Jelang Kualifikasi Liga Champions, AEK Athens Beri Penghormatan

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 17:22 WIB
A A A
AEK Athens berduka menyusul salah satu suporternya yang meninggal karena kerusuhan beberapa saat jelang laga kualifikasi Liga Champions vs Dinamo Zagreb.
 
Para pemain dan staf mengirim bunga dan doa bersama.
 
Suporter berusia 22 tahun tersebut ditikam dalam bentrokan berdarah yang terjadi di luar stadion Nea Filadelfeia, Athena, Yunani. 
 
Selain korban meninggal, sejumlah orang juga mengalami luka-luka.
 
-------
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

