AEK Athens berduka menyusul salah satu suporternya yang meninggal karena kerusuhan beberapa saat jelang laga kualifikasi Liga Champions vs Dinamo Zagreb.

Para pemain dan staf mengirim bunga dan doa bersama.

Suporter berusia 22 tahun tersebut ditikam dalam bentrokan berdarah yang terjadi di luar stadion Nea Filadelfeia, Athena, Yunani.

Selain korban meninggal, sejumlah orang juga mengalami luka-luka.

