Thomas Doll Pertanyakan Aturan Larangan Suporter Away di Liga 1 2023/2024

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 16:24 WIB
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mempertanyakan aturan larangan suporter tamu di Liga 1 2023/2024. Ia menilai aturan itu membuat para fans dibatasi untuk berpergian ke luar kota menonton timnya berlaga.
 
Padahal perjalanan tandang mendukung tim kesayangannya adalah bagian tak terpisahkan dari sepak bola di seluruh dunia. Ia menyayangkan para suporter harus menunggu setiap dua pekan untuk bisa menyaksikan langsung timnya di stadion.
 
