Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mempertanyakan aturan larangan suporter tamu di Liga 1 2023/2024. Ia menilai aturan itu membuat para fans dibatasi untuk berpergian ke luar kota menonton timnya berlaga.

Padahal perjalanan tandang mendukung tim kesayangannya adalah bagian tak terpisahkan dari sepak bola di seluruh dunia. Ia menyayangkan para suporter harus menunggu setiap dua pekan untuk bisa menyaksikan langsung timnya di stadion.

-------

Produser: Andika Gesta

ve: fg

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News