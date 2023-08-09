Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mempertanyakan aturan larangan suporter tamu di Liga 1 2023/2024. Ia menilai aturan itu membuat para fans dibatasi untuk berpergian ke luar kota menonton timnya berlaga.
Padahal perjalanan tandang mendukung tim kesayangannya adalah bagian tak terpisahkan dari sepak bola di seluruh dunia. Ia menyayangkan para suporter harus menunggu setiap dua pekan untuk bisa menyaksikan langsung timnya di stadion.
-------
Produser: Andika Gesta
ve: fg
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow