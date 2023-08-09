Pangalangok Jilah atau Panglima Jilah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Agustinus menyambangi Gedung Bareskrim Polri, Rabu (9/8).

Kedatangannya untuk berikan pernyataan sikap TBBR terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Rocky Gerung.

Agustinus juga menekankan tidak terima dengan orang-orang yang ingin mengganggu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Reporter: Puteranegara Batubara

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News