Keberadaan Kereta Cepat Jakarta - Bandung disebut-sebut akan menjadi moda transportasi andalan bagi warga yang hendak berangkat ke Bandung dari Jakarta ataupun sebaliknya.

Bagaimana tidak, jarak tempuh dipangkas lebih cepat. Waktu tempuh Jakarta - Bandung berkisar sekitar 36 menit untuk perjalanan langsung, dan 46 menit untuk perjalanan yang berhenti di setiap stasiun.

Pembahasan Kereta Cepat Jakarta - Bandung ditegaskan pula oleh General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat China Indonesia (KCIC) Eva Chairunisa. KCJB akan memiliki 68 perjalanan per harinya, di mulai dari pukul 05.00 hingga sebelum 00.00 dini hari.

Setidaknya keberadaan Kereta Cepat Jakarta - Bandung akan menjadi kado terindah bagi warga dan masyarakat Indonesia.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News