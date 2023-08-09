Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Laksda TNI Julius Widjojono mengungkap, hari ini Mayor Dedi Hasibuan akan menjalani pemeriksaan mendalam dan ditahan di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami akar permasalahan.

Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan Mayor Dedi sebelumnya sempat ditahan di Pom Medan sebelum menjalani pemeriksaan di Puspom TNI.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira Aulia W

