MUI Jawa Barat Pastikan Hak Para Santri Al Zaytun Tetap Terjaga

Ervan David, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 13:00 WIB
MUI Jabar mendukung langkah Kemenag mengambil alih kegiatan belajar mengajar santri Ponpes Al Zaytun. MUI Jabar sendiri nantinya dilibatkan untuk memberikan masukan terkait perkembangan ponpes.
 
MUI Jabar juga memastikan hak-hak para santri harus tetap terjaga dan terpenuhi. Sebelumnya, Bareskrim Polres telah menetapkan pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka.
 
Kontributor: Ervan David
Produser: Akira Aulia W

(fru)

