MUI Jabar mendukung langkah Kemenag mengambil alih kegiatan belajar mengajar santri Ponpes Al Zaytun. MUI Jabar sendiri nantinya dilibatkan untuk memberikan masukan terkait perkembangan ponpes.
MUI Jabar juga memastikan hak-hak para santri harus tetap terjaga dan terpenuhi. Sebelumnya, Bareskrim Polres telah menetapkan pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka.
Kontributor: Ervan David
Produser: Akira Aulia W
