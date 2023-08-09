Viral di medsos, seorang WNA asal Korea tiba-tiba mengamuk Pura Goa Raja Besakih, Bali. Ia kemudian merusak sejumlah perlengkapan yang ada di pura tersebut. Berdasarkan keterangan, aksi itu dilihat oleh sejumlah pemedek asal Tabanan.

Pemedek yang hendak melakukan sembahyang kemudian melaporkan kejadian itu ke pengempon pura. Kejadian ini pun diketahui sudah dilaporkan Polsek Rendang, Bali. Diketahui, WNA asal Korea itu mengaku mendapatkan bisikan hingga terjadi perusakan

Kontributor: Yunda Ariesta

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News