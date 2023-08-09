...

Viral! WNA Korea Diduga Rusak Sarana Pura Goa Raja Besakih di Bali

Yunda Ariesta, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 11:30 WIB
Viral di medsos, seorang WNA asal Korea tiba-tiba mengamuk Pura Goa Raja Besakih, Bali. Ia kemudian merusak sejumlah perlengkapan yang ada di pura tersebut. Berdasarkan keterangan, aksi itu dilihat oleh sejumlah pemedek asal Tabanan. 
 
Pemedek yang hendak melakukan sembahyang kemudian melaporkan kejadian itu ke pengempon pura. Kejadian ini pun diketahui sudah dilaporkan Polsek Rendang, Bali. Diketahui, WNA asal Korea itu mengaku mendapatkan bisikan hingga terjadi perusakan
 
Kontributor: Yunda Ariesta 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

